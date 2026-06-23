Julian Alvarez rompe con l'Atletico Madrid: "Voglio andare via"

23 Giu 2026 - 11:07
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Un caso di mercato rischia di turbare la tranquillità dell'Argentina, già qualificata ai sedicesimi della Coppa del Mondo dopo la vittoria contro l'Austria. Intercettato dalla stampa nel dopo partita, l'attaccante Julian Álvarez ha annunciato che vuole lasciare l'Atletico Madrid. "La cosa migliore per tutti è un trasferimento", ha detto il 26enne alla Espn. "Non credo sia il momento giusto per parlarne, ma non posso nemmeno nascondermi. Devo essere onesto e ho parlato con le persone del club, con quelle con cui dovevo parlare", ha aggiunto. Poco dopo la pubblicazione delle sue dichiarazioni in Spagna, sono apparse sui social media immagini di alcuni tifosi dell'Atletico che bruciavano la maglia del giocatore. All'inizio di questo mese, il Real Madrid ha dichiarato che l'Atletico ha rifiutato un'offerta di 150 milioni di euro per il 26enne Álvarez. L'offerta faceva parte delle promesse elettorali fatte dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, in vista della sua rielezione. Anche il Barcellona sarebbe interessato ad acquistare il talentuoso attaccante argentino. L'Atletico Madrid ha sempre dichiarato di non avere intenzione di negoziare, forte di una clausola rescissoria monstre del valore di 500 milioni di euro.

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