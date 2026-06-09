SPAGNA

Il Real Madrid esce allo scoperto: è Julian Alvarez il grande obiettivo di Perez | "L'Atletico ha respinto l'offerta da 150 mln"

I Blancos hanno fatto la loro mossa, no dei Colchoneros dell'Atletico Madrid che vuole che venga pagata la clausola

09 Giu 2026 - 19:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il Real Madrid è uscito allo scoperto: è Julian Alvarez il grande obiettivo di Florentino Perez. Il presidente dei Blancos, appena rieletto, ha mantenuto la promessa formulando l'offerta da 150 milioni di euro per l'attaccante argentino in forza ai Colchoneros. Il Real lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid CF annuncia che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore Julián Alvarez - si legge -. Dopo averla studiata e valutata, l'Atlético Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore".

Leggi anche
José Mourinho

Inizia il Mourinho-bis al Real. Idee chiare sul mercato: vuole un difensore azzurro

La clausola appunto, che è ben di 500 milioni di euro: una cifra elevatissima anche per lo stesso Real Madrid. Julian Alvarez, sotto contratto fino al 2030, ha da tempo manifestato l'intenzione di cambiare aria e di sposare il progetto del Barcellona. I blaugrana, che avevano messo in cantiere di ingaggiare l'attaccante prima dell'inizio dei Mondiali, hanno dovuto fare anch'essi i conti con il muro alzato dall'Atletico Madrid, intenzionato a trattenere a tutti i costi l'argentino che sarà impegnato nei Mondiali in Usa, Canada e Messico.   

Real Madrid, Mourinho diventa l'allenatore più costoso della storia. Ecco chi sono i primi 12

1 di 12
© italyphotopress | 12. Maurizio Sarri - Nel 2018 il Chelsea lo acquista dal Napoli per 5,9 milioni 
© italyphotopress | 12. Maurizio Sarri - Nel 2018 il Chelsea lo acquista dal Napoli per 5,9 milioni 
© italyphotopress | 12. Maurizio Sarri - Nel 2018 il Chelsea lo acquista dal Napoli per 5,9 milioni 

© italyphotopress | 12. Maurizio Sarri - Nel 2018 il Chelsea lo acquista dal Napoli per 5,9 milioni 

© italyphotopress | 12. Maurizio Sarri - Nel 2018 il Chelsea lo acquista dal Napoli per 5,9 milioni 

real madrid
julian alvarez
florentino perez
atletico madrid

Ultimi video

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

I più visti di Calcio Estero

Klopp, 1.13 miliardi di euro

Klopp riparte dal Real Madrid? La promessa di Riquelme e l'accordo 'misterioso'. La ricostruzione

MICHAEL OLISE, BAYERN MONACO, COSTO STIMATO: 140 MLN €

Svelato il mistero: è Olise il sogno di Florentino Perez, pronta un'offerta da 150 milioni. Ma il Bayern promette battaglia

Real-Olise, è trincea Bayern Monaco: "Giocatore non in vendita, nemmeno per 150 milioni"

Super market Manchester United, 8 addii per 100 milioni: chi lascerà il club in estate

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:04
Real Madrid, ufficiale l'addio di Arbeloa: la nota ufficiale
19:24
Comunicato Real Madrid: rifiutata dall'Atletico offerta di 150 milioni per Julian Alvarez
19:18
Dall'Inghilterra: no di Palestra al Newcastle
18:15
Verona, Orban in uscita: piace al Venezia
17:48
Carrarese, ufficiale la risoluzione con Calabro