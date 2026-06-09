Il Real Madrid esce allo scoperto: è Julian Alvarez il grande obiettivo di Perez | "L'Atletico ha respinto l'offerta da 150 mln"

Il Real Madrid è uscito allo scoperto: è Julian Alvarez il grande obiettivo di Florentino Perez. Il presidente dei Blancos, appena rieletto, ha mantenuto la promessa formulando l'offerta da 150 milioni di euro per l'attaccante argentino in forza ai Colchoneros. Il Real lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid CF annuncia che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore Julián Alvarez - si legge -. Dopo averla studiata e valutata, l'Atlético Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore".