Valverde gela l'Inter: "Vidal è del Barça e conto su di lui"

LE PAROLE

Ernesto Valverde ha parlato del futuro di Arturo Vidal, centrocampista cileno frutto del desiderio dell'Inter per il mercato di gennaio. Parole che sanno di doccia fredda per le speranze nerazzurre: "Con Vidal parlo come con tutti gli altri, è un giocatore del Barcellona e non vedo perché dovrei pensare di mandarlo via". Vidal rientra nei piani tecnici di Valverde: "Noi siamo la squadra più importante e io conto su di lui. Con l'Atletico giocherà". Valverde gela l'Inter: "Vidal è del Barcellona"

Arturo Vidal ha un contratto in essere con il Barcellona fino a giugno 2021 e una clausola rescissoria fissata a 300 milioni di euro, ma il centrocampista cileno nelle scorse settimane non ha nascosto il proprio malumore in Catalogna. Tra la richiesta di pagamenti arretrati al club e voci che lo vogliono lontano dal Camp Nou, l'Inter è la squadra più accostata al cileno con Antonio Conte che lo vorrebbe da subito a rinforzare la mediana nerazzurra.

La posizione pubblica del Barcellona è sempre stata la stessa però: Vidal non è cedibile e a rinforzare la tesi societaria ci ha pensato Valverde dall'Arabia Saudita, dove il club catalano giocherà la semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Atletico: "Conto su Vidal, domani giocherà - ha commentato -. Con lui ho un rapporto come con gli altri, non vedo perché dovrei vederlo con altre squadre in futuro. Vidal è del Barcellona e conto su di lui".