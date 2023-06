Tinti: "Rinnovo Bastoni in dirittura d'arrivo. Audero attenzionato dall'Inter"

Intercettato all'uscita dalla sede dell'Inter, l'agente Tullio Tinti ha fatto il punto sul rinnovo di Bastoni ma non solo: "Siamo alle fasi finali per il rinnovo di Bastoni, nei prossimi giorni troveremo il modo di fare le cose per bene. Siamo in dirittura d'arrivo". Su Audero: "Ha dimostrato di avere tanta qualità, è attenzionato dall'Inter e non solo. Può fare il primo e il secondo, è un portiere forte. Poi è giovane e italiano, ma non ne abbiamo parlato". Tinti cura gli interessi anche di Simone Inzaghi: "Sicuramente ha fatto vedere di essere un grande allenatore, quindi è giusto che sia gratificato".