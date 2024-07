Taremi-Correa la coppia d'attacco nell'amichevole con il Lugano

INTER

Destini diversi per gli attaccanti che oggi scenderanno in campo nell'amichevole contro gli svizzeri, l'iraniano alla prima in maglia nerazzurra mentre l'argentino ha le valigie in mano

Tutto è pronto, oggi scenderà in campo per la prima amichevole l'Inter di Inzaghi. I nerazzurri giocheranno ad Appiano Gentile a porte chiuse contro il Lugano. Si tratta del primo di tanti test in vista dell'inizio prossima stagione, in campo scenderanno volti nuovi, qualche acquisto e i ragazzi della Primavera, poi riserve e giocatori in uscita. In molti, infatti, devono ancora fare rientro dalle vacanze dopo l'impegno con le proprie nazionali all'Europeo e in Coppa America. Sicuramente vedremo all'opera tra i pali la new entry Josep Martinez, in difesa schierati Fontanarosa, Vanheusden e Bisseck, poi dovrebbero essere presenti Aidoo e Augusto, mentre a centrocampo Agoumè e Kamate. Davanti il nuovo arrivato Taremi e dovremmo rivedere anche Correa, oltre a qualche Primavera.

Vedi anche inter Cabal sempre più vicino all'Inter: manca solo l'ok di Oaktree Un attacco che racchiude perfettamente la situazione attuale, tra arrivi e partenze. Mehdi Taremi scenderà in campo per la prima volta con la maglia nerazzurra, un esordio atteso per il giocatore iraniano, che ha intenzione di partire forte per far colpo sia sull'allenatore sia sull'ambiente interista. Il "Principe di Persia" porterà esperienza e qualità all'attacco nerazzurro, le aspettative sono tante per la prossima stagione e partire con il piede giusto farebbe comodo. D'altronde per lui numeri parlano da soli: ha lanciato il Porto dopo 91 gol in quattro stagioni, e si è difeso bene anche in nazionale realizzando 50 gol in 85 partite. Al suo fianco, nell'amichevole con la squadra svizzera, troviamo Joaquin Correa. L'attaccante argentino all'Inter dal 2021, tolta la scorsa stagione che ha giocato in prestito al Marsiglia, ha le valigie in mano già da tempo. La società non lo considera un giocatore utile per la prossima stagione, non rientra dunque nel progetto, non resta altro che cercare per lui una nuova destinazione. Oggi l''unica e vera squadra interessata al nerazzurro è l'AEK Atene, che ha intenzione di acquistarlo, trovando però un accordo con l'Inter per un prezzo più basso. I nerazzurri non vogliono meno di 8 milioni di euro e con un contratto in scadenza nel 2025 non è possibile un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro e anche questo potrebbe rivelarsi un problema. Su di lui anche River Plate, Betis Siviglia e una sua vecchia conoscenza: la Lazio di Lotito orfana di Immobile, che lo riaccoglierebbe volentieri. Tutto è ancora da scrivere, intanto vediamo il feeling che ci sarà in campo tra questa strana coppia.