Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Stankovic in Nazionale: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra

L'ottimo inizio di stagione con il Bruges vale la chiamata della Serbia. E i nerazzurri non lo perdono di vista...

10 Ott 2025 - 12:13

La prima volta non si scorda mai: Aleksandar Stanković dopo la trafila con tutte le under, di cui spesso è stato anche capitano, ha finalmente ricevuto la prima chiamata per della nazionale maggiore della Serbia: "Ho iniziato con l'Under 15… da allora ho sempre sognato la Nazionale maggiore. E ora sono qui. Non riesco a descrivere come mi sento, è la realizzazione di un sogno", racconta ai microfoni della federcalcio serba. Alexs, nato a Milano mentre papà Dejan giocava per l'Inter, avrebbe potuto scegliere anche l'Italia, ma i suoi piani sono sempre stati altri: "È vero, più volte mi è stato offerto di giocare per l’Italia, ma la risposta è sempre stata la stessa. La mia famiglia è serba, io mi sento completamente serbo. C'era solo una Nazionale per cui volevo giocare".

Leggi anche

Inter, slitta l'amichevole dell'Argentina: rientro posticipato per Lautaro Martinez

Un periodo molto felice per il più giovane degli Stankovic: dopo l'ottima stagione in Svizzera con il Lucerna oggi il centrocampista classe 2005 è in rampa di lancio con il Club Bruges, squadra che in estate l'ha prelevato dall'Inter per 10 milioni e di cui sta diventando una pedina fondamentale tanto in campionato quanto in Champions League. 

Ora, a testimoniare la sua crescita, anche la chiamata in nazionale maggiore festeggiata con un amico speciale: "Dimarco mi ha chiamato subito per congratularsi. Siamo buoni amici. Era molto felice per me, perché sa quanto significhi per me e quanto ami la Serbia. È orgoglioso, come la mia famiglia". Il legame con Dimash nasce dal periodo in nerazzurro: "I suoi consigli mi hanno aiutato anche quando dovevo decidere se trasferirmi al Lucerna. Era l’estate di un anno fa, avevo offerte dalla Serie B, ma Federico mi disse: 'Vai in Svizzera, gioca, lì ti daranno spazio.' Era stato a Sion, conosce il livello del calcio. Naturalmente, non è stato facile lasciare l’Italia, ma lo rifarei senza esitazione".

Nonostante le cose in Belgio stiano andando a gonfie vele ("un grande club, un progetto serio"), il legame con l'Inter e Chivu, allenatore che ha avuto nella Primavera nerazzurra, rimane forte: "Sono felice per Chivu. So quanto lavora, quanto significhi per lui l’Inter e quanto sia importante per lui questa opportunità. Tifo per lui con tutto il cuore". Ad Appiano c'è anche il giocatore a cui Stankovic Jr dice di ispirarsi: "Negli ultimi due anni ho guardato tanto Calhanoglu quando ho potuto allenarmi con la prima squadra. Quello che fa in campo è incredibile". Anche se l'idolo è un altro: "Papà è il mio idolo, non c'è dubbio. Nel centro di allenamento della Nazionale c'è una sua foto davanti agli spogliatoi: ogni volta che passo di lì mi fermo a guardarla e sogno di potermi avvicinare al suo numero di presenze con la Serbia". 

Leggi anche
Sucic

Sucic: "Soddisfatto dei primi mesi, ora sogno la Champions con l'Inter. Però..."

L'Inter ha sempre riconosciuto il talento di Stankovic Jr, per questo Ausilio e Marotta nella trattativa con il Bruges si sono riservati la possibilità di riportarlo a casa: nella prossima estate Alexs potrà tornare a Milano per 22 milioni, quella successiva per 25. Dopo poche partite in Belgio sono già sicuri: "L'Inter si riprenderà un calciatore da 40 milioni". La speranza dei nerazzurri è questa. 

aleksandar stankovic
inter
serbia
club bruges
recompra

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Inter

Inter, casting per la difesa: fari puntati su Muharemovic e altri quattro

L'Inter guarda in Germania per il post Sommer: occhi su Atubolu, il pararigori erede di Neuer

L'Inter non si ferma sul mercato: contatti per Ordonez, resta di moda Manu Koné

L'Inter ha scelto Rovella, offerta da 40 milioni. Lotito fa muro: "C'è una clausola da 50"

Quando l'Inter dice no: tutte le offerte rifiutate in estate dai nerazzurri

Bonny

Inter, tutto fatto per Bonny: al Parma andranno 23 milioni di euro più bonus

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United
11:29
Milan, a un passo la risoluzione di Origi
10:59
Mbangula: "Cambiare aria mi ha fatto bene, alla Juve avevo paura di fallire"
09:09
Nesta e il retroscena dell'arrivo al Milan: "Sarei dovuto andare alla Juventus o all'Inter"
09:04
Il Real Madrid pronto a rafforzare il centrocampo: si lavora per Wharton