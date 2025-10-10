Stankovic in Nazionale: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra

La prima volta non si scorda mai: Aleksandar Stanković dopo la trafila con tutte le under, di cui spesso è stato anche capitano, ha finalmente ricevuto la prima chiamata per della nazionale maggiore della Serbia: "Ho iniziato con l'Under 15… da allora ho sempre sognato la Nazionale maggiore. E ora sono qui. Non riesco a descrivere come mi sento, è la realizzazione di un sogno", racconta ai microfoni della federcalcio serba. Alexs, nato a Milano mentre papà Dejan giocava per l'Inter, avrebbe potuto scegliere anche l'Italia, ma i suoi piani sono sempre stati altri: "È vero, più volte mi è stato offerto di giocare per l’Italia, ma la risposta è sempre stata la stessa. La mia famiglia è serba, io mi sento completamente serbo. C'era solo una Nazionale per cui volevo giocare".