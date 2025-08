Ghilardi: "In ansia durante trattativa, darò massimo per Roma"

"Negli ultimi giorni" della trattativa "c'è stata un po' di attesa. L'ho vissuta con un po' di ansia perché non vedevo l'ora di arrivare e di scendere in campo con questa maglia". Così Daniele Ghilardi, nuovo difensore della Roma, nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club giallorosso. "Darò il massimo per fare il meglio" ha assicurato l'ex Verona "avverto al responsabilità di essere arrivato dove società e tifosi pretendono ed è giusto che sia così". Rispetto a Verona, ha osservato "cambia molto nelle ambizioni di squadra e anche nelle pressioni, qui non possiamo sbagliare niente. A Verona lottavamo per la salvezza, qui lotteremo per vincere".