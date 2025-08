Atalanta, caccia al centravanti: tre nomi nel mirino

L'Atalanta è alla ricerca di un centravanti da regalare a Ivan Juric dopo l'addio di Mateo Retegui. La partenza dell'italo-argentino ha lasciato un vuoto al centro dell'attacco che non può essere coperto dal solo Scamacca, reduce da due gravi infortuni che lo hanno tenuto ai box per quasi tutta la scorsa stagione. A Bergamo si cerca un centravanti e tra gli obiettivi c'è Nikola Krstovic, reduce da due ottime annate con la maglia del Lecce in Serie A. Non solo il montenegrino, che piace anche alla Roma di Gasperini, l'Atalanta osserva anche da vicino Tolu Arokodare, centravanti autore di 21 gol lo scorso anno con la maglia del Genk. Alla Dea piace anche Rodrigo Muniz, attaccante classe 2001 del Fulham che però spara alto per il suo numero 9.