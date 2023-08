Felicità Sommer: "Bello essere all'Inter, è una nuova sfida nella mia carriera"

IL RINFORZO

Il nuovo portiere nerazzurro: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l'atmosfera di Milano"

© @Inter Dopo un lungo tira e molla col Bayern, Yann Sommer è il nuovo portiere dell'Inter. E lo svizzero è molto soddisfatto del trasferimento in nerazzurro. "Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all'Inter - ha spiegato l'estremo difensore a Inter TV -. Questo è un club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione". "Giocare in una squadra come l'Inter rappresenta una nuova sfida nella mia carriera - ha aggiunto -. Non vedo l'ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l'atmosfera di Milano. E' bello essere qui".

"Costruzione dal basso? E' una delle ragioni per cui sono contento di poter giocare nell'Inter - ha proseguito Sommer -. Simone Inzaghi è un allenatore che ama la costruzione dal basso, l'ha dimostrato nelle ultime stagioni. "Questo è il mio stile di gioco, mi piace essere un'opzione in più per il gioco della squadra e affrontare la pressione degli avversari", ha continuato Sommer.

"Sono tanti i portieri leggendari che hanno giocato qui: sono impaziente di indossare questa maglia e giocare a San Siro davanti ai tifosi - ha concluso il nuovo arrivato in casa Inter -. A loro voglio dire questo: sono felice di essere qui e orgoglioso di giocare per l'Inter, non vedo l'ora di incontrarvi e sentire la grande forza che trasmettete allo stadio".