Solet vicino, ma non basta: Inter "in-difesa" con l'incognita De Vrij e i rumors su Bastoni

In questi casi, si dice, le parti stanno facendo le rispettive valutazioni: il giocatore è tentato dalla volontà di provare un'esperienza in un nuovo campionato, l'Inter fa i conti - in senso letterale - e muovendosi tra le ristrettezze di un bilancio che non consente spese rilevanti ragiona su un ingaggio fortemente ribassato che non sta convincendo la controparte. In linea puramente teorica in casa ci sarebbe anche Pavard che potrebbe numericamente compensare la separazione con De Vrij ma, appunto, è solo una ipotesi perché il francese non rientra nei piani della società nè tanto meno di Chivu. Ma a tutto questo va ad aggiungersi anche il discorso Bastoni che, improvvisamente, si è riaperto - a livello di rumors per ora - dopo le voci di un interessamento del Real Madrid di Mourinho.