Barcellona: Ter Stegen in prestito all'Ajax

04 Ago 2026 - 11:27
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Il portiere del Barcellona, Marc-André ter Stegen, è stato ceduto in prestito all'Ajax di Amsterdam per una stagione, hanno annunciato i due club. Ter Stegen, 34 anni, ha un contratto con i catalani fino al 2028. L'Ajax ha confermato l'arrivo del giocatore tedesco fino alla fine della stagione 2026-2027, senza specificare se esista un'opzione di acquisto. Arrivato in Catalogna nel 2014 dal Borussia Moenchengladbach, Ter Stegen ha collezionato 423 presenze con i blaugrana, contribuendo a un'epoca d'oro per il club, culminata con la vittoria della Champions League (2015) e sette scudetti. La scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Girona da gennaio a giugno, dove ha giocato pochissimo a causa di un infortunio al bicipite femorale. Nel settembre 2024, ha subito la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro, che lo ha tenuto fuori per quasi otto mesi.

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