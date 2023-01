Skriniar, si muove il Psg: pronta un'offerta all'Inter da 10 milioni 

IL CASO

I parigini sarebbero pronti a un sacrificio per prendere immediatamente lo slovacco. I nerazzurri chiedevano 20 milioni, ma il pericolo è perderlo a giugno senza incassare un euro

Qualcosa, forse, si muove. Molto lentamente, anche se il tempo ha la sua cruciale importanza in questo caso, ma si muove. Il Psg, assicura FcInter1908, sarebbe infatti pronto a venire incontro ai nerazzurri e mettere sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro per portare immediatamente sotto la Tour Eiffel Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno e deciso a non rinnovarlo. Lo slovacco è promesso sposo dei parigini che, parola del tecnico Galtier, devono in buona sostanza decidere solamente se prenderlo subito o tra qualche mese e ha già un accordo di massima su contratto e ingaggio. L'Inter, dal canto suo, avrebbe chiesto non meno di 20 milioni per rinunciare a campionato in corso a uno dei pilastri della sua difesa. A giugno, però, il club nerazzurro ha bisogno di mettere a bilancio qualche plusvalenza e uscire da questo inghippo a mani vuote potrebbe pesare anche in questo senso.

Logico, quindi, che l'offerta verrà presa in considerazione. Se accettata o meno è da vedere, anche perché poi ci sarebbe la necessità di trovare in pochissimo tempo un sostituto dello slovacco (Milenkovic della Fiorentina è il nome individuato vista la difficoltà di arrivare a gennaio a uno tra Scalvini o Schuurs) e la questione è tutto fuorché semplice. Intanto il Psg che, scrive l'Equipe, non può fare offerte diverse per via del Fair Play Finanziario (è una delle società attenzionate dalla Uefa, ndr), un piccolo passo sembra essere deciso a farlo. Ora non resta quindi che aspettare la risposta dell'Inter.

Vedi anche Mercato Rinnovi, parametri zero, Skriniar e Dumfries: la decrescita non è mai felice