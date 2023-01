Skriniar rovina la festa Inter: ha detto no al rinnovo

LA SITUAZIONE

L'entourage del difensore ha informato la dirigenza nerazzurra: per ora nessuna firma

Milan Skriniar ha detto no al rinnovo con l'Inter, per ora. Il giorno dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Milan, l'entourage del difensore in scadenza ha informato la dirigenza nerazzurra che il giocatore vuole valutare anche altre proposte. Segnale chiaro che la permanenza dello slovacco a Milano e molto più che difficile. Marotta, che nei giorni scorsi si è detto ottimista, ha fatto il massimo a livello economico e non può rilanciare.

Inter ferma alla proposta di 6,5 milioni di euro all'anno, mentre si vocifera che il Psg ne abbia offerti 9. Distanza troppo ampia e impossibile da colmare per Zhang. In casa nerazzurri è ormai svanito l'ottimismo: a meno di una decisione di cuore, che a questo punto sarebbe clamorosa, il difensore lascerà Milano a fine stagione. Marotta e Ausilio, rassegnati ma convinti di aver fatto tutto il possibile per trattenerlo, stanno già lavorando per trovare il sostituto da regalare a Inzaghi.