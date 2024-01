Sensi-Leicester in stallo: Inter in attesa dei documenti firmati dal club inglese

INTER

Tutto fatto tra i due club per un prestito oneroso di 500.000 euro più 2 milioni di bonus in caso di promozione degli inglesi in Premier League. Prossime ore decisive

© Getty Images Al Franchi contro la Fiorentina è andato in panchina nonostante la trattativa in corso con il Leicester: l'Inter e Simone Inzaghi avevano bisogno di un centrocampista viste le squalifiche di Barella e Calhanoglu. Ma dopo due giorni il trasferimento di Stefano Sensi è ancora in situazione di stallo. Il club nerazzurro, infatti, non ha ancora ricevuto i documenti firmati dal club inglese, che guida la Championship con dieci punti di vantaggio sull'Ipswich secondo, e per ora il giocatore resta a Milano. Oggi Sensi sarà regolarmente ad Appiano Gentile per la ripresa della preparazione dopo due giorni di riposo in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. Decisive le prossime ore.

Vedi anche inter I primi mesi da fenomeno poi gli infortuni e i prestiti: Sensi-Inter, una storia incompiuta

Tutto fatto tra Inter e Leicester, che hanno raggiunto un accordo per un prestito oneroso di 500.000 euro più 2 milioni di bonus in caso di promozione del Leicester in Premier League, più l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Sensi ha un contratto con i nerazzurri in scadenza a giugno 2024.