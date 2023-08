Sartori gela l'Inter: "Arnautovic è incedibile". Si lavora per Taremi

LE DICHIARAZIONI

Su Italia 1 il responsabile dell'area tecnica del Bologna ha chiuso ogni discorso sul possibile ritorno in nerazzurro dell'austriaco

Intervistato nella trasmissione Coppa Italia Live su Italia 1 a pochi minuti da Bologna-Cesena, il responsabile dell'area tecnica rossoblù Giovanni Sartori è stato irremovibile: "Se Arnautovic è in vendita? Devo ripetere quanto detto un anno fa da Marco Di Vaio quando si parlava di un suo trasferimento al Manchester United. E' incedibile e resterà al Bologna". Con queste parole Sartori spegne le speranze dell'Inter di riportare l'austriaco a Milano.

Accantonato Balogun, per i nerazzurri resta aperta la pista che porta a Taremi per cui, come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo giorni di silenzio sono ripresi i colloqui con il Porto attraverso intermediari. Nessuna chiusura da parte del club portoghese, che però per il 31enne iraniano chiede 30 milioni e come al solito, nelle operazioni di mercato che lo riguardano, non è propenso a fare sconti per i suoi gioielli.

L'Inter avrebbe già avanzato una proposta di 23, già rispedita al mittente. Ma non è finita qui. E a breve potrebbe esserci già il rilancio a 25 per un attaccante che è garanzia di gol (22 in 33 presenze e otto assist nell'ultimo campionato portoghese e 5 in Champions League in 7 uscite nella scorsa stagione, per un totale di 31 centri in tutte le competizioni).