Sanchez all'Inter, si attende l'ok del Manchester United

Dovrebbe essere questa la giornata decisiva per il passaggio di Alexis Sanchez all'Inter. I nerazzurri attendono a ore la risposta del Manchester United alla proposta di portare l'attaccante cileno a Milano: prestito gratuito e riscatto, più diritto che obbligo, fissato a 15 milioni di euro. Quanto al maxi stipendio che percepisce Sanchez (si parla di circa 20 milioni di euro netti), sulle casse della Beneamata dovrebbe pesare soltanto per la metà. Un'Inter sempre più United

Adesso tocca ai Red Devils l'ultima parola, ben consapevoli, però, che il giocatore tornerebbe ben volentieri in Italia anche per rilanciarsi dopo un'ultima stagione davvero avara di spazio e soddisfazioni in Inghilterra. "Per adesso è un nostro giocatore, vedremo nei prossimi giorni cosa potrà accadere", ha detto l'allenatore dello United, Ole Gunnar Solskjaer, dopo la sfida di Premier League contro il Wolverhampton.

All'Inter, comunque, sperano di ricevere l'ok definitivo a brevissimo, in modo da poter far svolgere a Sanchez le visite mediche già nei prossimi giorni e metterlo a disposizione di Conte entro la settimana. Ad attenderlo c'è la maglia numero 7.

