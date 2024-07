Renan, l'Inter fa sul serio: a breve la prima offerta ufficiale

OBIETTIVO NERAZZURRO

Per il cartellino del difensore brasiliano classe 2003 lo Zenit San Pietroburgo chiede intorno ai venti milioni di euro, ma i nerazzurri puntano a chiudere a molto meno

© Getty Images

E' Robert Renan la pedina che l'Inter starebbe monitorando per puntellare il reparto arretrato. Secondo quanto riporta il giornalista sudamericano Uriel Lugt, nei prossimi giorni i nerazzzurri dovrebbero infatti presentare la prima offerta ufficiale per il difensore brasiliano dello Zenit San Pietroburgo ora in prestito all'Internacional de Porto Alegre. Cifre alla mano, stando al portale russo Euro-Football, l'Inter sarebbe pronta a mettere subito sul piatto dieci milioni di euro per il classe 2003. Per il cartellino del giocatore lo Zenit San Pietroburgo partirebbe però da una valutazione intorno ai 20 milioni per avviare la trattativa. Una distanza importante, che però potrebbe ridursi notevolmente considerata l'attuale situazione dei club russi, costretti negli ultimi mesi a cedere diversi calciatori a cifre decisamente inferiori rispetto al loro valore.

Vedi anche inter Inter, Marotta annuncia il rinnovo di Lautaro e chiude a Gudmundsson: "Non è un'opzione"

Gradito a Simone Inzaghi, Renan è un giocatore che i nerazzurri seguono con attenzione da qualche tempo. Un profilo che intriga vista la giovane età, le prospettive di crescita e i margini di miglioramento. Nella rosa nerazzurra il brasiliano andrebbe ad colmare numericamente il vuoto lasciato dall'infortunio di Buchanan. Un rinforzo per il presente con lo sguardo rivolto anche al futuro.

Renan attualmente è legato al club di San Pietroburgo fino all'estate del 2028, ma in caso di cessione il classe 2003 porterebbe soldi cash anche all'Internacional de Porto Alegre, pronto a far valere la "commissione di vetrina" inserita nel contratto di prestito che garantirebbe un "risarcimento" di almeno quattro milioni di euro. L'Inter fa sul serio per Renan.

Vedi anche inter Inter, mercato nel congelatore: Marotta aspetta la giusta occasione