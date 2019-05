Rakitic allontana l'Inter: "Voglio restare al Barcellona"

11/05/2019

Dopo le indiscrezioni e le voci, arriva via social la secca smentita che allontana Ivan Rakitic dall'Inter. "Basta inventare cose, lo apprezzerei molto - ha scritto il centrocampista croato sul suo profilo Instagram, commentando un articolo del Mundo Deportivo che lo accostava all'Inter -. Mi concentro solo sul Barcellona, voglio rimanere qui per molti anni e vincere il doblete. Inoltre, il mio manager si chiama Arturo Canales". Ora si attende solo la convocazione blaugrana per il rinnovo.