Inter e Barcellona trattano, vicino l'ok per Rakitic

10/05/2019

Adesso il passaggio di Ivan Rakitic all'Inter non è più solo un'ipotesi di mercato. Le voci che arrivano dalla Spagna si fanno sempre più insistenti e parlano di una trattativa ormai più che avviata. Addirittura, secondo Mundo Deportivo, i nerazzurri e il Barcellona avrebbero già discusso dell'affare e mancherebbe soltanto l'ok finale per il trasferimento del centrocampista croato sotto la Madonnina. Si tratta di un'operazione da 50 milioni di euro, quanto i catalani valutano il vice campione del mondo e fresco di titolo della Liga. Per la stretta di mano finale, comunque, bisognerà attendere il termine della stagione, che vede il Barça in attesa di giocare la finale di Coppa del Re contro il Valencia.