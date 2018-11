Perisic spaventa l'Inter: "Futuro in Premier o Liga? Spero che i tifosi capiscano..."

30/11/2018

Resistere alle avances di mercato non è mai cosa facile, ancora di più se a tentarti è il Manchester United di Mourinho . Ci è riuscito invece Ivan Perisic , corteggiato dai Red Devils in estate, che ha trovato in Spalletti l'ancora per restare in nerazzurro: "Stavo per accettare la proposta di trasferimento al Manchester United, ma poi ho deciso di rimanere all' Inter. La perseveranza di Spalletti è stata fondamentale", ha ammesso il croato.

Nelle ultime stagioni il numero 44 nerazzuro è stato tentato più dal Manchester United che, col carismatico Special One, ha provato a strappare Perisic alla sua ex squadra. Ci stava riuscendo la scorsa estate come ha ammesso il diretto interessato ai microfoni di Four Four Two, ma le lusinghe non sono bastate. L'ex Dortmund però, in vista del futuro, non ha escluso un possibile addio al club per provare l'esperienza di giocare in un altro campionato di alto livello: "Spero che i tifosi dell'Inter possano capire il mio punto di vista".