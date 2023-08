Inter-Pavard, trattativa ancora in piedi. Ma servono 35 milioni

In Germania, a seconda delle fonti (si parte dalla Bild per arrivare a Sport1 sino a Sky), la situazione di Benjamin Pavard, obiettivo dell'Inter per la difesa, cambia da così a così: "Il Bayern Monaco lo ha tolto dal mercato"; "No, la trattativa è ancora in piedi". "Anzi, il giocatore spinge per andare all'Inter". Per fare chiarezza, bisogna capire la situazione dei bavaresi, che non vorrebbero privarsi del difensore che però spinge per andare via ed è in scadenza 2024 senza l'intenzione di voler rinnovare. Oltretutto sullo sfondo c'è una mezza promessa del Manchester United di arrivare a 40 milioni di euro, contro i 30 offerti dai nerazzurri, ma prima i Red Devils devono cedere Maguire per il quale è tutto fermo.