Inter su Pavard, nuovo contatto col Bayern: ballano 5 milioni

L'Inter gioca a questo punto a carte scoperte: l'obiettivo per chiudere il mercato e completare la rosa da consegnare a Simone Inzaghi è dichiaratamente Benjamin Pavard. Il difensore francese del Bayern Monaco, in scadenza di contratto tra un anno, ha comunicato al club bavarese di non voler rinnovare e di voler lasciare la Bundesliga già in questa sessione di mercato. Dopo la prima offerta da 25 milioni di euro più bonus, giudicata troppo bassa dai bavaresi, c'è stato un nuovo contatto in giornata tra le società: i nerazzurri sono disposti ad arrivare a 30 milioni bonus compresi mentre il Bayern ne chiede 35. Le voci in arrivo dalla Germania con un'offerta Inter da 35 milioni bonus compresi di fronte a una richiesta bavarese da 40 milioni più bonus, non trovano conferme in Italia.