Inter, Dumfries torna a essere in bilico: ci pensa di nuovo il Liverpool, anche il Barcellona alla finestra

Top 11 Serie A 2025/26: la formazione ideale della stagione secondo i dati Opta
© italyphotopress | Marco Carnesecchi (Atalanta)
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Nuove voci sul futuro di Denzel Dumfries. Il Liverpool, che già aveva bussato alla porta dell'Inter lo scorso gennaio, è tornato a mettere nel mirino l'esterno olandese, prossimo a essere uno dei protagonisti della sua nazionale ai Mondiali in Usa, Canda e Messico. I Reds, chiamati a cambiare diversi pezzi in rosa dopo la deludente stagione conclusa al quinto posto in Premier League, hanno di nuovo preso informazioni sull'ex Psv, dal 2021 in nerazzurro. Le condizioni sono chiare da tempo: per acquistarlo bisognerà versare i 25 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Una cifra fin troppo bassa per l'esterno che, tornato a febbraio dopo un lungo infortunio, ha siglato una doppietta decisiva nel 4-3 rifilato al Como per un successo determinante in ottica scudetto.
Il Liverpool però, non è l'unico big club europeo sulle tracce di Dumfries: anche il Barcellona infatti, sta seguendo da vicino il classe 1996, che nella scorsa stagione aveva siglato due gol proprio ai blaugrana nell'andata della semifinale di Champions disputata in terra iberica (3-3 il finale). Il nome di Dumfries è sul taccuino del ds Deco: prima di un eventuale assalto quest'ultimo deve privarsi di Jules Kounde, terzino francese che ha tanti estimatori in Europa (Liverpool, City e Chelsea).
Nelle scorse ore infine, dalla Spagna era rimbalzata la voce di un presunto interessamento del Real Madrid per Dumfries su indicazione di Josè Mourinho, prossimo a diventare il nuovo tecnico dei Blancos.
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