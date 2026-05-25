Inter, Dumfries torna a essere in bilico: ci pensa di nuovo il Liverpool, anche il Barcellona alla finestra

Nuove voci sul futuro di Denzel Dumfries. Il Liverpool, che già aveva bussato alla porta dell'Inter lo scorso gennaio, è tornato a mettere nel mirino l'esterno olandese, prossimo a essere uno dei protagonisti della sua nazionale ai Mondiali in Usa, Canda e Messico. I Reds, chiamati a cambiare diversi pezzi in rosa dopo la deludente stagione conclusa al quinto posto in Premier League, hanno di nuovo preso informazioni sull'ex Psv, dal 2021 in nerazzurro. Le condizioni sono chiare da tempo: per acquistarlo bisognerà versare i 25 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Una cifra fin troppo bassa per l'esterno che, tornato a febbraio dopo un lungo infortunio, ha siglato una doppietta decisiva nel 4-3 rifilato al Como per un successo determinante in ottica scudetto.