Nuovo allenatore Inter: tutto su Allegri, le alternative da Mihajlovic a Fonseca

ALLENATORE INTER

Sul livornese anche Juventus e Real Madrid. L'ad predilige l'italianità ma la rosa è poco adattabile a Sarri

Chiusa la questione Conte, ora l'Inter è totalmente concentrata sull'ingaggio del nuovo allenatore a cui affidare la panchina. Un lavoro delicato ma che non può concedersi il lusso del tempo, visto che l'unico nome sul tavolo di Giuseppe Marotta è, al momento, Massimiliano Allegri. Ma il tecnico livornese è già avanti coi discorsi con la Juventus mentre da Madrid più fonti assicurano sia fatta con il Real, per questo il club nerazzurro giocherà tutte le carte possibili - anche economiche - per spuntarla all'ultima curva. ansa

D'altronde Allegri era la carta che si sarebbe giocato Marotta anche l'anno scorso se il famoso incontro di Villa Bellini con Conte avesse prodotto il divorzio, 365 giorni dopo la situazione si ripete ma il quadro generale è molto più complesso, sia per quanto riguarda la concorrenza che finanziariamente parlando. Sebbene la situazione economica sia ben chiara e prevede almeno la cessione di un big (l'obiettivo del managament è non andare oltre uno) e l'abbassamento del monte ingaggi, nel caso di Allegri lo sforzo maggiore sarebbe destinato alla gestione tecnica della squadra. Tradotto: se arrivasse Max, lo farebbe con un ricco triennale da 10 milioni e a quel punto i sacrifici sul parco giocatore aumenterebbero.

Il famoso piano B al momento è più sfumato perché Marotta sino all'ultimo si giocherà ogni carta per Allegri. Ma i nomi non abbondano, anche perché il dirigente nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di voler affidarsi ad un profilo italiano, Maurizio Sarri resta una suggestione e la rosa non sembra adattabile al suo gioco senza consistenti movimenti di mercato. È stato offerto Paulo Fonseca, si cita Sergio Conceiçao in quanto ex interista mentre i tifosi propongono Dejan Stankovic, resta sullo sfondo Sinisa Mihajlovic.

Oggi nel CdA nerazzurro si parlerà ovviamente anche di questo oltre alla presentazione del quadro finanziario: si attendono novità.