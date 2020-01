Niente scambio Politano-Spinazzola, saltato l'affare tra Inter e Roma

FUMATA NERA

Sembrava tutto fatto e invece Leonardo Spinazzola e Matteo Politano resteranno rispettivamente con Roma e Inter. L'ennesimo colpo di scena è arrivato dopo che le due società non si sono accordate sul numero di presenze da raggiungere per ottenere il riscatto dopo lo scambio di prestiti. Gli agenti di Spinazzola e Politano hanno confermato la fumata nera e i giocatori sono rientrati nelle rispettive squadre.

L'ultimo capitolo dello scambio tra Inter e Roma per Politano e Spinazzola ha chiuso la questione. Dopo il surplus di visite mediche chieste da Conte e non gradite dalla Roma, le due società hanno provato a trovare un'intesa basata sullo scambio di prestiti con obbligo di riscatto, ma non l'hanno trovata per divergenze sul numero di apparizioni necessarie per far scattare l'acquisto. O meglio, sul minutaggio minimo necessario per "omologare" queste presenze. Fumata nera che cambierà i piani a breve termine di entrambe le società.

Senza la cessione di Politano, che comunque ha altri estimatori anche in Serie A, l'operazione per portare Giroud in nerazzurro dal Chelsea è destinata a essere sospesa in attesa di nuovi sviluppo. Inoltre, senza l'arrivo di Spinazzola come esterno non è detto che l'Inter stessa provi a prendere un altro rinforzo sulla fascia oltre ad Ashley Young, e il nome che circola da diversi giorni è quello di Moses. Per la Roma, invece, potrebbe tornare di moda Suso del Milan.