Napoli, ecco Politano: l' ufficialità arriva dalla compagna

Tutto fatto per il passaggio di Matteo Politano al Napoli. L'ex attaccante dell'Inter ha terminato infatti le visite a Villa Stuart e per completare l'affare mancano solo le firme e l'annuncio ufficiale. Ufficialità che nel frattempo in un certo senso è arrivata dalla compagna del giocatore. Appena arrivata a Napoli, Ginevra Francesca ha pubblicato infatti un'immagine del lungomare accompagnata dalla frase "New Home". Poche parole per confermare la conclusione dell'operazione. Politano si legherà agli azzurri fino al 2024.