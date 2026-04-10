Inter su Moncef Zekri: chi è il "nuovo Hakimi" che tifa Milan e sta incantando l'Europa

I giornali sportivi: venerdì 10 aprile 2026
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Alla scoperta di Moncef Zekri, terzino classe 2008 del Mechelen: velocità alla Hakimi e tecnica alla Marcelo. Ecco perché l'Inter lo punta
Nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter, dal Belgio assicurano che il club nerazzurro sia pronto a versare 4,2 milioni di euro (più il 10% di una eventuale futura rivendita) per Moncef Zekri. Nato a Bruxelles, gioca nel Mechelen, il 17enne esterno sinistro ha passaporto marocchino e infatti coi Leoni ha vinto la Coppa d'Africa U17 sul Mali. Zekri aveva debuttato nella prima squadra del Mechelen già la scorsa stagione, in qeusta ha totalizzato 16 presenze nel campionato belga, delle quali 11 da titolare.
Se l'affare andasse in porto, l'Inter lo lascerebbe una stagione in prestito al Mechelen prima di portarlo a Milano nel 2027-28. Zekri piace anche al Brentford e in passato, parole sue, era stato accostato ad Ajax e Bayer Leverkusen. A proposito, nella stessa intervista, parlando di una preferenza a trovare minutaggio piuttosto che passare subito in una big, aveva rivelato la sua passione per i colori rossoneri: "Anche se il Milan, la mia squadra del cuore, si fosse interessato a me, non avrei firmato con loro".
Moncef Zekri, giovanissimo terzino sinistro classe 2008 del Mechelen, sta scalando rapidamente le gerarchie del calcio europeo. Nonostante la giovanissima età, Zekri è già un punto fermo nella Jupiler Pro League belga e ha mostrato una personalità fuori dal comune scegliendo di rappresentare il Marocco, nazione con cui brilla già a livello Under 17. Nato e cresciuto calcisticamente in Belgio, questo talento diciassettenne viene paragonato per stile di gioco e velocità ad Achraf Hakimi, pur agendo sulla corsia opposta, ma per tecnica e capacità di creare superiorità numerica ricorda profili illustri come Marcelo o Aït-Nouri. Dotato di una spinta offensiva travolgente e di un dribbling secco, Zekri è un esterno moderno che ama puntare l'uomo e ribaltare l'azione.
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