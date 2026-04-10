Inter su Moncef Zekri: chi è il "nuovo Hakimi" che tifa Milan e sta incantando l'Europa

Moncef Zekri, giovanissimo terzino sinistro classe 2008 del Mechelen, sta scalando rapidamente le gerarchie del calcio europeo. Nonostante la giovanissima età, Zekri è già un punto fermo nella Jupiler Pro League belga e ha mostrato una personalità fuori dal comune scegliendo di rappresentare il Marocco, nazione con cui brilla già a livello Under 17. Nato e cresciuto calcisticamente in Belgio, questo talento diciassettenne viene paragonato per stile di gioco e velocità ad Achraf Hakimi, pur agendo sulla corsia opposta, ma per tecnica e capacità di creare superiorità numerica ricorda profili illustri come Marcelo o Aït-Nouri. Dotato di una spinta offensiva travolgente e di un dribbling secco, Zekri è un esterno moderno che ama puntare l'uomo e ribaltare l'azione.