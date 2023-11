Nandez, l'agente esce allo scoperto: "In trattativa con l'Inter"

OBIETTIVO NERAZZURRO

"Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e abbiamo già ricevuto diverse chiamate"

© Getty Images Nahitan Nandez è tornato nel radar dell'Inter. A rivelarlo è stato l'agente del centrocampista del Cagliari. "Abbiamo una trattativa in corso con l'Inter che vuole Nandez - ha svelato Pablo Bentancur ai microfoni di Carve Deportiva -. Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e abbiamo già ricevuto diverse chiamate, una è dell'Inter". "Ora la cosa importante è che recuperi bene perché l'ultima partita con l'Uruguay l'ha giocata con problemi muscolari - ha aggiunto -. Ma sarà sicuramente un nome importante del prossimo mercato. Ora è tranquillo e si sta riprendendo fisicamente".

Alla Pinetina, dunque, torna di moda il nome di Nandez. A Cagliari del resto la situazione sul rinnovo dell'uruguaiano è in una fase di stallo complicata da risolvere e l'impressione è che già a gennaio potrebbe succedere qualcosa. I sardi vorrebbero evitare di perdere il giocatore a zero a fine stagione e starebbero prendendo in seria considerazione l'idea di cedere il centrocampista già nella prossima finestra di mercato.

La chiave che potrebbe indirizzare Nandez verso Milano (sponda nerazzurra) si chiama Gaetano Oristanio. Di proprietà dell'Inter, il classe 2002 sta facendo bene in prestito a Cagliari e in Sardegna vorrebbero riscattarlo. Ipotesi che potrebbe coinvolgere proprio Nandez nell'ambito magari di uno scambio con tanto di plusvalenze che accontenterebbero un po' tutti.