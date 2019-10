Muller vuole andare via, l'Inter osserva

MERCATO

Le sconfitte contro Barcellona e Juventus hanno lasciato il segno in casa Inter, ora Antonio Conte vuole garanzie sull'allargamento della rosa: le seconde linee devono arrivare al livello dei titolari, se no a gennaio potrebbe essere necessario tornare sul mercato. E dalla Germania spunta un profilo adatto alla causa nerazzurra, per ruolo, caratura ed esperienza a livello internazionale: Thomas Muller.

Come spiega la Bild, l'attaccante tedesco è finito indietro nelle gerarchie di Niko Kovac e ha chiesto la cessione al Bayern Monaco, già nella finestra di gennaio. In passato era stato cercato da Manchester United e Arsenal, la Premier League rimane l'opzione più probabile in caso di addio dalla Germania, ma il quotidiano tedesco ricorda come la passata estate proprio l'Inter aveva fatto un sondaggio per il 30enne.

Nelle ultime cinque partite, tra Bundesliga e Champions League, Muller ha giocato solo 66 minuti, chiuso da Coutinho e Lewandowski oltre all'esplosione di Gnabry.