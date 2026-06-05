Inter, Chivu: "Ho temuto l'esonero, la Champions non sia ossessione. Su Bastoni e Palestra..."

Per fare questo, servirà migliorare: "Per vincere servono idee ma soprattutto giocatori: sono loro, alla fine, a fare la differenza. In questo momento le squadre italiane non possono fare ciò che fanno quelle inglesi ma ciò non significa che non faremo di tutto per provarci". E allora, via alla lista della spesa sul mercato: "Un portiere, un difensore, un centrocampista e un esterno? Tocca ai dirigenti, abbiamo pianificato tutto e abbiamo piani A e B per ogni ruolo anche se nell'estate del Mondiale tutto può diventare un'agonia. Dumfries ha fatto il suo, aveva una clausola e l'Inter non poteva fare niente per fermarlo. Palestra al suo posto? Bel profilo ma non è un mio giocatore. Di sicuro vogliamo proseguire nel solco di avere tanti calciatori italiani".