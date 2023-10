Inter, agente di Mkhitaryan glissa sul rinnovo: "Non ne parlo, del futuro chiedete a lui"

INTER

Rafaela Pimenta a Sportitalia: "Mi sembra che più invecchia e più diventa forte"

© Getty Images Henrikh Mkhitaryan è una delle colonne dell'Inter di Simone Inzaghi. Il contratto dell'armeno scade a fine stagione, ma la sua agente, Rafaela Pimenta, glissa sull'ipotesi prolungamento. "Di contratto non parlo, lui sta facendo quello che deve fare. Come ho detto in passato, mi sembra che più invecchia e più diventa forte. Come dite in Italia: una roba da matti, questo rendimento che sta avendo (ride, ndr). Lo vedo veramente in crescita costante, nonostante i 34 anni. Henrikh fa capire come lo stile di vita di un calciatore e la sua professionalità contino e gli stiano allungando la carriera".

Mkhitaryan ha cominciato alla grande la sua seconda stagione in maglia Inter. Sempre presente in campionato (dove è partito solo una volta dalla panchina contro la Salernitana) e in Champions League, il 34enne fuoriclasse armeno è un fedelissimo di Simone Inzaghi e a suon di grandi prestazioni (su tutte il derby contro il Milan) è diventato praticamente un intoccabile.

Le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate, ma è difficile pensare che l'Inter possa rinunciare al suo contributo. "Del futuro va chiesto a lui. Sul fatto di essere felice all'Inter beh, a me sembra proprio di sì, e a voi (ride, ndr)? Le sue performance dicono questo: quando uno è felice, gioca meglio - ha aggiunto Pimenta -. Quando sei presente e connesso con cuore e anima giochi bene, il ragazzo si sente in maniera perfetta a Milano e si vede".

