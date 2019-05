Mercato, Skriniar sicuro: "Il mio futuro sarà all'Inter"

03/05/2019

Il futuro di Milan Skriniar sarà ancora all'Inter. Le offerte per il difensore slovacco non mancano, ma il diretto interessato ha voluto rassicurare i tifosi: "Manca pochissimo al mio rinnovo, penso che il mio futuro sarà all'Inter". Per il difensore centrale si parla di un'offerta del Real Madrid: "Non so nulla, io penso a giocare". L'obiettivo in nerazzurro è un posto Champions: "Per noi è troppo importante, vincendo tre partite saremo a posto".