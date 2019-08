Mercato Inter: ufficiale lo "scambio" Biraghi-Dalbert con la Fiorentina

Cristiano Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. La società nerazzurra ha comunicato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto dell'esterno classe 1992 proveniente dalla Fiorentina, confermando contestualmente il passaggio di Dalbert in viola. Per Biraghi è un ritorno all'Inter, società che lo ha cresciuto nelle giovanili prima di iniziare il percorso in giro per l'Italia e con una parentesi a Granada.