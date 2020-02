Mercato Inter, sfida Barcellona-Real Madrid per Lautaro Martinez

DALLA SPAGNA

Domenica sera in campo, a giugno... sul mercato. In Spagna è sempre tempo di Clasico e se nel weekend Real Madrid-Barcellona dirà molto sul destino della Liga, in estate le rivali di sempre potrebbero sfidarsi per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è da tempo sul taccuino blaugrana per sostituire Luis Suarez ed è sponsorizzato addirittura da Lionel Messi ma ora anche i blancos ci stanno facendo un pensierino a causa dello scarso rendimento di Jovic.

Il Mundo Deportivo, che per primo ha parlato dell'interesse del Barça per il Toro, ora iscrive alla corsa anche il Real. La situazione dell'interista è nota: ha una clausola da 111 milioni di euro valida solo per il mercato estero e solo per alcuni giorni di luglio. Quindi, al netto del versamento della clausola, tutto sta nel convincere il giocatore. Senza dimenticare che da tempo i dirigenti nerazzurri hanno intavolato la trattativa per il rinnovo del contratto, per alzare, rimuovere o cambiare i termini della clausola di rescissione.

Il quotidiano spagnolo ricorda come il Real Madrid si sia inserito per lo scarso rendimento di Luka Jovic e i 32 anni di Benzema, approfittando anche del caos in casa Barcellona, con il fuoco incrociato Messi-Abidal e il recente acquisto - anche se di emergenza - di Braithwaite.