Il Barcellona non molla Lautaro: "Lui con Neymar? Perché no"

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è un obiettivo del club blaugrana, come rivela il ds Eric Abidal al 'Mundo Deportivo': "A oggi non ho ancora un budget, devo solo fare i compiti, anticipare le decisioni, cercare di convincere i giocatori. Se la parte finanziaria mi dirà che si può fare, si farà, altrimenti dovremo trovare un altro giocatore. Ci piace ma ce ne sono altri che mi piacciono. Nella sua posizione ora lui è tra i cinque o sei migliori giocatori al mondo. Impossibile comprare sia lui che Neymar? No, con la giusta pianificazione no. Lavoreremo per questo".