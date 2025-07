Gabriele Zappa, spesso al centro di voci di mercato, ha ribadito il suo amore per il Cagliari. "Non penso ad andare via, sono molto legato al Cagliari e per me in questo momento è la mia casa. Lo dico sempre a mia moglie e ai miei amici: casa è Cagliari. Finché sarò qua darò il 120% per questa maglia, non penso al mercato", ha detto.