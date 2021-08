Mercato Inter: obiettivo Vlahovic, Zapata più fattibile. Ma c'è il nodo budget

DOPO LUKAKU

Il serbo preferito per la prospettiva, i bergamaschi però hanno già individuato il sostituto: che margine di manovra avranno i dirigenti?

Dusan o Duvan? Tra i due cambia una sola consonante, almeno nel nome. Ma Vlahovic e Zapata, valutati dall'Inter per il dopo Lukaku, sono prospettive molto diverse: per età, costo e fattibilità. In casa nerazzurra è preferito il serbo, considerato profilo futuribile e sul quale costruire, ma la Fiorentina fa muro. L'Atalanta per sostituire Zapata, considerato più pronto ma 9 anni più vecchio della punta viola, busserebbe alla porta del Chelsea per Abraham e sembra dunque una via più semplice da perseguire. Getty Images

Sin qui le considerazioni tecniche, sulle quali preferirebbero concentrarsi sia la coppia Marotta-Ausilio che Inzaghi. Ma, come sempre, bisogna scontrarsi con la realtà economica dei fatti e qui subentra una domanda non di poco conto: della plusvalenza che Suning incasserebbe dalla cessione di Lukaku, quanti milioni lascerebbe la proprietà da investire nei rinforzi? Un dubbio che pure la Curva Nord ha sollevato ieri.

Su Vlahovic c'è il Tottenham che pensa a lui per sostituire Kane se andasse al Manchester City ma, anticipando i tempi, si potrebbe anche superare la concorrenza di Paratici. Resta da sgretolare il muro eretto da Commisso che non è detto accetti i 60 milioni dei quali si parla: come per l'affare Lukaku, sarebbe decisiva la volontà del giocatore, in scadenza 2023 e che non ha ancora rinnovato. Per Zapata si risparmierebbe qualcosa, nell'ordine dei 10-15 milioni, a fronte di un ingaggio più alto - comunque incomparabile a quello dell'attuale 9 interista - e per questo è considerata la strada più fattibile.

dite la vostra 05 ago 2021

In secondo piano tutte le altre opzioni che, in momenti come questo, un po' sono realmente valutate, un po' spinte dai procuratori, un po' accostate a logica. C'è il sempreverde Dzeko, di Raspadori e Scamacca si era parlato in tempi non sospetti ma il Sassuolo vorrebbe lasciar partire solo Locatelli come big, Correa piace a Inzaghi ma è una seconda punta e comunque trattare con Lotito non è mai facile, Keita arriverebbe a condizioni favorevoli, si è parlato di Lacazette (offerto dall'Arsenal nella proposta, rifiutata, per Lautaro) e anche di Jovic che il Real lascerebbe anche in prestito.