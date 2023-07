Mercato Inter, è fatta per Cuadrado: accordo per un anno

MANOVRE NERAZZURRE

L'esterno colombiano arriva a parametro zero dopo aver detto addio alla Juventus in estate, guadagnerà 2,5 milioni

Continua con un colpo di scena dietro l'altro il pazzo mercato estivo dell'Inter. Dopo il 'caso Lukaku' che ha incendiato le cronache degli ultimi giorni, arriva la "risposta" del club nerazzurro allo sgarbo della Juventus: Marotta e Ausilio hanno infatti chiuso a sorpresa per l'arrivo a Milano di Juan Cuadrado, reduce da otto stagioni in bianconero. L'esterno colombiano si trasferisce all'Inter a parametro zero e firmerà un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2024, a 2,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche e la firma.

In attesa della ricca plusvalenza Onana continua dunque il mercato low cost dei nerazzurri, che dopo aver portato a Milano a parametro zero lo stesso portiere e molti altri come De Vrij, Calhanoglu, Dzeko e Mkhitaryan negli anni e Thuram quest'estate, scommette ora sul colombiano ex anche della Fiorentina, che dunque proseguirà la sua carriera in Serie A dopo aver detto no alle offerte arrivate dall'Arabia Saudita.

