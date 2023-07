Inter, Onana ai saluti: accordo raggiunto col Manchester United, fine della telenovela

MANOVRE NERAZZURRE

Lo United verserà nelle casse nerazzurre 52 milioni più bonus: attesa per i documenti, poi sarà cessione

© Getty Images Ultime ore in nerazzurro per André Onana, perché tra Inter e Manchester United è stato trovato finalmente l'accordo finale, col portiere camerunese prossimo sposo dei Red Devils. Dopo un lungo tira e molla, fatto di proposte lontane dalla richiesta dei milanesi, lo United avrebbe messo sul piatto la cifra giusta per convincere i nerazzurri, con 52 milioni più bonus che fanno chiudere le valigie a Onana in direzione Manchester.

La chiusura effettiva arriverà nelle prossime ore, con la giornata di lunedì che servirà alle parti per gli scambi di documenti del caso per siglare l'accordo. Onana, ancora a Milano, attenderà dunque il via libera dalla società e una volta giunto saluterà tecnico e compagni per partire alla volta di Manchester dove ten Hag e tutto lo United lo attendono a braccia aperte. E all'Inter, una volta ricevuti i soldi, spetterà trovare il sostituto in un reparto sguarnito anche dagli addii di Handanovic e Cordaz.