Mercato Inter: Dzeko in pole position per sostituire Lukaku

MERCATO INTER

La Roma potrebbe liberare gratis il bosniaco. Zapata e Vlahovic e Correa costano molto

Parallelamente alla trattativa per la cessione di Lukaku al Chelsea, l'Inter lavora a come sostituire il suo numero nove. Dzeko in pole position davanti a Zapata e Vlahovic per quanto riguarda la prima punta, ma i nerazzurri cercheranno di acquistare anche un secondo attaccante considerando pure la partenza di Pinamonti verso l'Empoli. Getty Images

Edin Dzeko è balzato prepotentemente in pole position per l’Inter: la maglia numero 9 oggi ha ottime possibilità di passare dalle spalle larghe di Lukaku alle sue, altrettanto larghe. Il suo inizio di stagione è stato molto buono, il rapporto con Mourinho sembra essere partito all’insegna della cordialità. Resta però quell’ingaggio da 7,5 milioni (ancora per questa stagione) che grava - non poco - sul bilancio del club giallorosso e che già in due occasioni ha portato le due parti a un passo dal divorzio.

Se in casa nerazzurra il dibattito è “prendere un simil-Lukaku o un giocatore diverso cambiando ruolo a Lautaro”, il bosniaco potrebbe mettere d’accordo queste due tendenze. Adesso restano da capire i termini della trattativa. Proprio per quell’ingaggio, la Roma potrebbe anche accettare (se fosse il giocatore a chiederlo) di liberarlo gratis. Poi l’Inter potrebbe offrire un contratto biennale sui 5 milioni a stagione, spalmando così in parte un ingaggio che a quel punto rientrerebbe in parametri più sostenibili.

Resta ovviamente sempre l’incognita finale. Nelle due occasioni precedenti, Dzeko decise di rimanere alla Roma. Si parlò di una scelta di vita legata all’amore della moglie per la capitale. Adesso molte cose potrebbero essere cambiare e per l’Inter la soluzione “usato sicuro” può essere ideale. Zapata ha qualche caratteristica di Lukaku ma l’Atalanta chiede 40 milioni. Vlahovic sarebbe un ottimo investimento per il futuro ma non si scende sotto i 50 milioni. Il pupillo di Simone Inzaghi, Correa, viene valutato tantissimo dalla Lazio. Prendendo Dzeko, invece, l’Inter poi dovrebbe solo pensare a un’alternativa, a una riserva “stile Borja Mayoral”, magari in prestito. Ma questo è un passo successivo.

QUESTIONE SECONDA PUNTA

Come quarta punta (considerando Lautaro, Sanchez e il sostituto di Lukaku) invece la lista comprende i vari Raspadori e Keita ma si fa strada il nome di Scamacca. Il Sassuolo lo valuta 40 milioni di euro ma, visti i buoni rapporti tra Carnevali e Marotta (che in ogni caso prenderà una decisione definitiva sul suo futuro all'Inter solo dopo la fine del mercato estivo), si potrebbe ragionare su uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, in neroverde finirebbe Agoumé.