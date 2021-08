Lukaku, oggi il Chelsea sale a 120 milioni di euro più una contropartita

INTER

Previsti nuovi contatti tra le società. L'agente Pastorello: "Comunque vada, sentirete le nostre ragioni"

Altra giornata decisiva sull'asse Milano-Londra per l'affare Lukaku. Se l'Inter attende un rilancio sui 130 milioni di euro, il Chelsea invece proporrà una cifra vicina ai 120 milioni di euro inserendo una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri (all'interno di una lista di giocatori fuori dal progetto dei Blues). Intanto Federico Pastorello, agente del belga, su Instagram risponde ad un tifoso nerazzurro: "Comunque vada, sentirete le nostre ragioni". Getty Images

La volontà del Chelsea è di chiudere entro il weekend per consegnare il giocatore a Tuchel in vista della Supercoppa Uefa di mercoledì, la volontà di Lukaku è di tornare in Premier League, la volontà di Suning è di accettare la proposta inglese: senza la marcia indietro di una di queste parti (sinora convinte nelle proprie decisioni), inutile pensare a possibili ripensamenti tanto che in giornata sono previsti nuovi contatti tra i club proprio per definire i contorni economici dell'offerta.

Al momento l'offerta attesa non sembra toccare i 130 milioni solo cash che vuole l'Inter ma il rialzo è comunque sostanzioso rispetto ai 105 più Marcos Alonso di qualche giorno fa: 120 milioni più una contropartita, tra queste è sempre ovviamente presente l'esterno spagnolo.

E che le parti siano piuttosto avanti lo si intuisce anche da un messaggio che Federico Pastorello, procuratore di Lukaku e intermediario della trattativa, ha lasciato in risposta ad un tifoso nerazzurro che si scusava per i toni offensivi usati da altre persone su Instagram. "Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire" scrive l'agente che, comprensibilmente, si cautela con quel 'comunque vada' ma di fatto si prepara in qualche modo a motivare l'epilogo dell'avventura di Lukaku all'Inter dopo due anni ricchi di gol.