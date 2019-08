Mercato, Dzeko all'Inter si complica ancora: la Roma alza il prezzo

LA RINASCITA

Solo brutte notizie per l'Inter dal fronte mercato degli attaccanti: dopo Lukaku, anche la trattativa - che sembrava semplice - per portare Edin Dzeko a Milano non è più così scontata. Il bosniaco è stato il migliore in campo nell'amichevole contro il Lille e la burrasca con la Roma sembra essere alle spalle. Il bosniaco ha convinto Fonseca, ma è il tecnico portoghese che ha messo l'attaccante al centro del progetto: contro il Lille due assist e super prestazione. La Roma ora alza il prezzo.

La situazione nonostante qualche schiarita non è così semplice perché il giocatore, anche a dispetto delle foto postate dalla moglie con la figlia in maglia giallorossa, vorrebbe raggiungere Antonio Conte all'Inter. Il contratto in scadenza nel 2020, infine, consiglierebbe alla Roma stessa di trovare un accordo per monetizzare la cessione, ma allo stesso tempo Fonseca vorrebbe provare a convincere il bosniaco a sposare il progetto. Il bivio dunque è tra una cessione remunerativa o una permanenza con rinnovo. In ogni caso la Roma non è più disposta a trattare per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, mentre l'Inter è arrivata a offrirne - con tanto di rifiuto giallorosso - al massimo 15.