Mercato chiuso, calma piatta all'Inter: più che una ripartenza mirata un pericolo azzardo

Certo, come ripete spesso Beppe Marotta, c'è da mettere in conto che l'ossatura storica della squadra non è stata toccata: l'Inter ha detto no alle richieste ricevute per Bastoni, ad esempio, a quelle per Frattesi e Calhanoglu, ai tentativi per Bisseck, Pavard e Sommer, ha mantenuto in rosa Dumfries nonostante una pericolosa clausola liberatoria. Ha preferito invece cedere Zalewski, facendo una notevole plusvalenza con un giocatore su cui solo tre mesi fa aveva invece deciso di puntare riscattandolo dalla Roma dopo gli ottimi sei mesi della scorsa stagione.