Inter, da un Sucic all'altro: dopo Petar i nerazzurri mettono nel mirino il cugino Luka

Un obiettivo funzionale al processo di "svecchiamento" della rosa nerazzurra iniziato la scorsa estate e che proseguirà nelle prossime sessioni di mercato, quando sempre a centrocampo è prevedibile il ritorno alla casa madre di un altro giovane molto interessante, Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, ceduto quest'anno al Bruges. Il 20enne figlio d'arte si sta mettendo in mostra nel club belga, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. A luglio l'Inter ha incassato 10 milioni dalla cessione del serbo, oltre a una percentuale sulla futura rivendita compresa tra il 12% e il 15%, ma si è cautelata mantenendo un diritto di recompra esercitabile nei prossimi due anni. I nerazzurri potranno così riacquistare Stankovic nell'estate del 2026, versando al Bruges circa 23 milioni, oppure l'anno successivo pagandolo 2 milioni in più.