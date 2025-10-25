Inter, da un Sucic all'altro: dopo Petar i nerazzurri mettono nel mirino il cugino Luka

Piace il centrocampista 23enne attualmente alla Real Sociedad: valutazione vicina ai 20 milionidi Pepe Ferrario
© Getty Images
Un centrocampo 'formato famiglia": dopo aver acquistato Petar Sucic (22 anni oggi, buon compleanno!), l'Inter ha messo sotto osservazione il cugino Luka, centrocampista 23enne cresciuto nel Salisburgo, oggi alla seconda stagione nella Liga con la Real Sociedad. Un profilo perfettamente in linea con le direttive Oaktree: giovane, versatile e... futuribile. Centrocampista di piede destro, come Petar, fisicamente potente, buona visione di gioco, ottima tecnica, dal punto di vista tattico il croato è un mediano di costruzione impiegato però anche come mezzala e trequartista. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro.
Un obiettivo funzionale al processo di "svecchiamento" della rosa nerazzurra iniziato la scorsa estate e che proseguirà nelle prossime sessioni di mercato, quando sempre a centrocampo è prevedibile il ritorno alla casa madre di un altro giovane molto interessante, Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, ceduto quest'anno al Bruges. Il 20enne figlio d'arte si sta mettendo in mostra nel club belga, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. A luglio l'Inter ha incassato 10 milioni dalla cessione del serbo, oltre a una percentuale sulla futura rivendita compresa tra il 12% e il 15%, ma si è cautelata mantenendo un diritto di recompra esercitabile nei prossimi due anni. I nerazzurri potranno così riacquistare Stankovic nell'estate del 2026, versando al Bruges circa 23 milioni, oppure l'anno successivo pagandolo 2 milioni in più.