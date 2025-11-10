Atalanta: in giornata l'esonero di Juric, arriva Palladino
10 Nov 2025 - 09:17
È atteso in giornata l'annuncio dell'esonero del tecnico dell'Atalanta Ivan Juric dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo. Al suo posto arriverà l'ex Fiorentina Raffaele Palladino: per lui pronto un contratto fino al 2027.
