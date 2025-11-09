Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, l'agente di Mandas: "Vale 10 milioni, a gennaio possibile cessione"

09 Nov 2025 - 19:34

Christos Mandas sta vivendo un momento di stallo alla Lazio. Dopo un brillante finale della scorsa stagione che aveva acceso l'entusiasmo, il portiere greco sta trovando meno spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri, con Ivan Provedel confermato titolare indiscusso. Del portiere biancoceleste ha parlato il suo agente, Diego Tavano, intervenuto al podcast 'Calcio con Fulmi', esprimendo il malumore per la gestione del giocatore.

Riguardo al futuro del portiere, che negli ultimi giorni è stato accostato anche al Milan, l'agente ha chiarito la situazione del mercato: "Abbiamo parlato con dei club inglesi, non top, che volevano mettere molti soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione del giocatore, ma sicuramente a molto meno". L'agente ha voluto ribadire il potenziale economico del suo assistito, evidenziando il rischio svalutazione: "Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è molto più alta".

