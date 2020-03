L'Inter vuole blindare Lautaro: solo il Barça può portarlo via da Milano

MERCATO

Mentre il calcio si interroga sulla possibilità di finire la stagione in corso, le società iniziano già a pensare alla prossima e per il 2021/22 la priorità del Barcellona è Lautaro Martinez. Il Toro domina la prima pagina di Sport, quotidiano iberico, secondo il quale l'attaccante argentino sarebbe molto tentato da un approdo in blaugrana. I contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già in piedi da circa un anno, resterebbe da trovare l'accordo con l'Inter, ma da Milano filtra chiara la volontà di Zhang: i pezzi pregiati non si vendono, a meno che non siano loro a chiederlo.

E proprio questa potrebbe essere la chiave della trattativa: Lautaro è grato all'Inter per averlo portato in Europa e finora non ha manifestato alla società nerazzurra l’intenzione di andarsene. L'attaccante argentino non vorrebbe forzare pubblicamente la cessione, ma, stando a quanto scrivono in Spagna, avrebbe già scelto il Barcellona. Che però deve presentare un’offerta convincente perché lui si trasferisca: i 111 milioni della clausola sono la cifra di riferimento per i blaugrana, anche perché l'Inter al momento non sarebbe intenzionata ad inserire contropartite (Vidal?) nella trattativa e anzi avrebbe offerto a Lautaro il rinnovo. Il futuro del Toro è tutto da scrivere, farà coppia con Lukaku o con suarez nella prossima stagione?

