L'Inter vola sulle fasce: Darmian e Marcos Alonso

L'Inter si rifà il look sulle fasce, a destra e a sinistra. Se per la destra manca solo l'ufficialità di Matteo Darmian, per la sinistra è rispuntato prepotentemente il nome di Marcos Alonso. Lo spagnolo del Chelsea ha rotto definitivamente con l'allenatore Lampard che non l'ha convocato per la sfida contro il Tottenham e ora in cerca di una nuova squadra. Un'occasione per i nerazzurri che lo seguono da molto tempo visto che Conte lo stima dai tempi londinesi. Attenzione, però, anche alla concorrenza della Juventus.