Inter, Frattesi vicinissimo alla Lazio: ritorno a Roma per riconquistare l’azzurro

Il desiderio di tornare al centro del progetto più forte della fede. Quella calcistica si intende. Dopo tre anni nel ruolo di attore non protagonista, Davide Frattesi vuole di più. Ecco perché un romanista doc come lui è attirato dall'offerta di Gennaro Gattuso. Tornare a vestire la maglia della Lazio che lo ha accolto da bambino nel settore giovanile.