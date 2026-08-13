Inter, Frattesi vicinissimo alla Lazio: ritorno a Roma per riconquistare l’azzurro

Il desiderio di tornare al centro del progetto più forte della fede. Quella calcistica si intende. Dopo tre anni nel ruolo di attore non protagonista, Davide Frattesi vuole di più. Ecco perché un romanista doc come lui è attirato dall'offerta di Gennaro Gattuso. Tornare a vestire la maglia della Lazio che lo ha accolto da bambino nel settore giovanile.
Più volte si è parlato di un suo ritorno a Roma, ma sulla sponda giallorossa. Un trasferimento naturalmente gradito, ma ripetutamente Frattesi è rimasto a Milano, convinto da una società decisa a non farlo partire. Ora il copione è cambiato.
L'Inter gli ha permesso di festeggiare due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Quasi mai partendo dall'inizio, quasi sempre entrando dalla panchina, firmando 15 gol, alcuni dei quali decisivi come quelli contro Verona e Udinese nell'anno dello scudetto di Simone Inzaghi.
Ma non solo perché anche il cammino verso la finale di Champions League a Monaco di Baviera ha scolpito il suo nome, prima ai quarti contro il Bayern, poi col guizzo ai supplementari nella semifinale di ritorno contro il Barcellona.
Dal nerazzurro al biancoceleste, lo aiuterebbe anche a non perdere il nuovo corso azzurro di Roberto Mancini. Essere protagonista a metà non gli basta più, vuole un ruolo centrale come quello che Gattuso - per ora telefonicamente - gli garantisce quotidianamente per riportarlo a casa, fede permettendo...
I dettagli dell’accordo con la Lazio
I biancocelesti sono pronti a prelevare il classe 1999 in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni facili da raggiungere come voluto fortemente dall'Inter che si garantirà anche una percentuale molto alta sulla futura rivendita (50%). La mezz'ala, chiesta espressamente da Gattuso, ha già dato il suo sì di massima a un contratto da cinque anni (1+4). L'obbligo di riscatto scatterà in caso di 25 presenze del calciatore oppure con la Lazio classificata tra le prime 10 in Serie A.