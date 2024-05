Rinnovo Lautaro-Inter: primo incontro con l'agente Camano, ma niente accordo

Non c'è giorno, nelle ultime settimane, in cui Beppe Marotta non rassicuri i tifosi dell'Inter sul rinnovo di Lautaro Martinez: nessun problema, alla fine si farà. L'ad nerazzurro ha anche dato una tempistica per la firma del capitano sul prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2026, dichiarando che l'argentino quando si presenterà in ritiro in vista della prossima stagione avrà già messo nero su bianco. Marotta lo ha ribadito anche a margine della consegna del premio Rosa Camuna in Regione Lombardia: "Non c'è preoccupazione", anche perché "Lautaro ha un grande senso di appartenenza verso questo club, verso questa città. Questo ci faciliterà sicuramente quella che è una negoziazione". Ma ora c'è fretta per risolvere la questione e infatti un primo l'incontro tra l'Inter e l'agente dell'attaccante, Alejandro Camano, è già andato in scena a Milano.